Реклама
Прямой эфир
Мир
В Грузии сообщили о планах восстановить дипотношения с Россией
Общество
Путин денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах
Происшествия
В Бурятии толпа подростков избила сверстницу
Мир
Польша подняла самолеты из-за «активности» российской дальней авиации
Общество
В Луганске активисты растянули флаг России размером с Дом молодежи
Армия
Ракетчики ЛВО отработают скрытное выдвижение «Искандер-М» на учениях ядерных сил
Происшествия
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Общество
Зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года
Наука и техника
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о Международной научной лунной станции
Мир
Боливия предложила поставлять в Россию алкоголь и вяленое мясо ламы
Общество
Пассажирские «Кометы» начали курсировать между Сочи и Анапой
Мир
В МИД РФ сообщили об обещании ХАМАС освободить оставшихся в плену двух россиян
Общество
В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
Армия
Российская компания создала разведывательный дрон «Воробей»
Мир
В Швеции назвали ошибкой спонсирование киевской диктатуры Западом
Армия
Военнопленный рассказал о возможности купить у командиров ВСУ отпуск
Общество
Суд Москвы заочно арестовал служащую на стороне ВСУ снайпера из Грузии

Комета Анапа Сочи

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024