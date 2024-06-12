Суд Москвы заочно арестовал служащую на стороне ВСУ снайпера из Грузии

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал уроженку Грузии Русудан Иванеишвили по делу о наемничестве. Об этом сообщается в электронной базе данных суда во вторник, 11 июня.

«Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили Р. удовлетворено 11.06 2024 года», — сказано в картотеке. Также там отмечается, что ей заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

По информации ТАСС, Иванеишвили с 2022 года является военнослужащей «Грузинского национального легиона» и участвует в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что по окончании школы она поступила на службу в грузинские вооруженные силы, прошла снайперскую подготовку.

Ранее, 4 июня, верховный суд ДНР заочно приговорил британского наемника к 14 годам колонии. Отмечается, что в период с 1 марта 2022 года по 15 марта 2024 года Эйрес Марк Джон находился на территории Украины, добровольно вступив в отдельный отряд специального назначения «Азов» (запрещенной в России террористической организации) в качестве наемника и дав согласие на участие в боевых действиях

16 мая Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. До этого, 25 апреля, в СК РФ заявили, что более 3,1 тыс. наемников принимают участие в конфликте на Украине на стороне Киева.