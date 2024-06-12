Маск назвал недопустимым влияние проделок Хантера Байдена на репутацию США

Сын американского президента Джо Байдена Хантер не должен позорить страну своими выходками. Такое заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X (ранее Twitter) во вторник, 11 июня.

«По моему мнению, частные проделки Хантера не имеют особого значения. Живи и дай жить другим. Однако ущерб целостности и авторитету США в результате этого недопустим, поскольку это позорит страну», — прокомментировал он пост пользователя социальной сети, который представил отчет о ноутбуке Хантера Байдена.

В отчете с 2020 цитатами задокументированы 459 преступлений, совершенных семьей Байден и их деловыми партнерами. Среди них 140 преступлений в сфере бизнеса, 191 преступление сексуального характера, 128 преступлений, связанных с наркотиками, и другое.

Ранее в этот день присяжные признали Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о хранении оружия и лжи об употреблении наркотиков при покупке огнестрельного оружия. Теперь ему может грозить до 25 лет тюремного заключения, а также штраф до $750 тыс. в случае вынесения обвинительного приговора.

Джо Байден прокомментировал решение присяжных в отношении сына и подчеркнул, что он президент, но он «еще также и отец». После оглашения приговора 54-летний Хантер Байден покинул здание суда в сопровождении матери, Джилл Байден, и жены, Мелиссы Байден, что запечатлели видеокамеры. Судя по улыбке, которая видна на его лице, вынесенный приговор не поверг сына президента США в отчаяние.

Хантеру Байдену предъявлено обвинение в том, что в 2018 году при покупке пистолета «Кольт» он солгал, отрицая употребление наркотиков. Также ему предъявлено девять обвинений, связанных с налогами. По делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более $1 млн он должен предстать перед судом 20 июня.

Ранее, 11 января, сын действующего президента США отказался признавать себя виновным в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн. По мнению суда, он потратил средства на «роскошный образ жизни».

До этого, 7 декабря 2023 года, Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам в неуплате налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».