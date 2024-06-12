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Сюжет:

Синоптики спрогнозировали в Москве еще один день с грозами и градом 12 июня

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Облачно, кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, град и до +25 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 12 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15.

В Московской области днем прогнозируют от +23 до +28 градусов, ночью температура может снизиться до +12 градусов.

Ожидается юго-западный ветер с переходом на северный со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Штормовое расположение: когда в Москве закончатся ливни и грозы
В столице за три дня может выпасть до месячной нормы осадков

Накануне представители Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что в ночь на 11 июня в столице выпало примерно 20% месячной доли осадков.

Тогда же ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов объяснил причину более частых дождей в городах. По его словам, на частоту ливней оказывает влияние так называемый аэрозольный фактор — в атмосфере мегаполисов всегда содержится повышенное количество аэрозолей, то есть центров конденсации.

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