Синоптики спрогнозировали в Москве еще один день с грозами и градом 12 июня
Облачно, кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, град и до +25 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 12 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15.
В Московской области днем прогнозируют от +23 до +28 градусов, ночью температура может снизиться до +12 градусов.
Ожидается юго-западный ветер с переходом на северный со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.
Накануне представители Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что в ночь на 11 июня в столице выпало примерно 20% месячной доли осадков.
Тогда же ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов объяснил причину более частых дождей в городах. По его словам, на частоту ливней оказывает влияние так называемый аэрозольный фактор — в атмосфере мегаполисов всегда содержится повышенное количество аэрозолей, то есть центров конденсации.