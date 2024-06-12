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Метеоролог рассказала о возвращении в Москву аномальной жары

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Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov
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С пятницы в столицу вернется аномально жаркая погода, при которой столбики термометров будут достигать +30 градусов. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К 15 и 16 июня осадки прекратятся, наступит новый период в столичной погоде, начнется жара», — рассказала Позднякова в интервью «Вечерней Москве».

В начале следующей недели, уточнила эксперт, в Москву и область вернется жара с температурными показателями +27…+30 градусов днем и около +19 градусов ночью. Также в середине следующей недели в городе возможны кратковременные дожди.

При этом Позднякова добавила, что, по долгосрочным прогнозам, дождливая погода может вернуться в столицу в конце месяца.

Штормовое расположение: когда в Москве закончатся ливни и грозы
В столице за три дня может выпасть до месячной нормы осадков

Ранее, 10 июня, синоптик Александр Шувалов пообещал москвичам неспокойную грозовую неделю. За несколько дней может выпасть более трети нормы месячных осадков. Сообщается, что в ночь на 11 июня в столице выпало примерно 20% месячной доли осадков.

Также 12 июня синоптики Гидрометцентра спрогнозировали в Москве еще один день с грозами и градом.

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