Метеоролог рассказала о возвращении в Москву аномальной жары

С пятницы в столицу вернется аномально жаркая погода, при которой столбики термометров будут достигать +30 градусов. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К 15 и 16 июня осадки прекратятся, наступит новый период в столичной погоде, начнется жара», — рассказала Позднякова в интервью «Вечерней Москве».

В начале следующей недели, уточнила эксперт, в Москву и область вернется жара с температурными показателями +27…+30 градусов днем и около +19 градусов ночью. Также в середине следующей недели в городе возможны кратковременные дожди.

При этом Позднякова добавила, что, по долгосрочным прогнозам, дождливая погода может вернуться в столицу в конце месяца.

Ранее, 10 июня, синоптик Александр Шувалов пообещал москвичам неспокойную грозовую неделю. За несколько дней может выпасть более трети нормы месячных осадков. Сообщается, что в ночь на 11 июня в столице выпало примерно 20% месячной доли осадков.

Также 12 июня синоптики Гидрометцентра спрогнозировали в Москве еще один день с грозами и градом.