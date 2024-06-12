Президент Никарагуа поздравил Путина с Днем России
Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо направили президенту РФ Владимиру Путину поздравления по случаю Дня России.
«От имени народа и правительства Республики Никарагуа и от себя лично сердечно поздравляем Вас, народ и правительство страны, с Днем России», — цитирует текст заявления Canal 4.
Никарагуанские политики отметили, что у России и Никарагуа отличные дружеские связи.
«Мы разделяем такие ценности, как любовь, семья, вера и способность жить в гармонии. Примите братские объятия от всех семей нашей страны», — подчеркнули Ортега и Мурильо.
Ранее в этот день с Днем России сограждан поздравил экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) в составе космонавтов «Роскосмоса» Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина.
Накануне «Известия» рассказали, как встретят День России в Москве и какую праздничную программу подготовили в Санкт-Петербурге.