Глава МИД Бразилии перечислил причины для отказа странам на вступление в БРИКС
В БРИКС не смогут вступить страны, которые вводят односторонние санкции, заявил «Известиям» министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра на совещании глав МИД БРИКС.
«У нас есть много критериев для кандидатов в полноправное членство или в страны-партнеры, которым они должны соответствовать. Один из них был включен в список в 2023 году во время саммита в Южной Африке: страны не должны применять односторонние санкции. Вы должны чувствовать себя комфортно с этими критериями, с этими общеполитическими принципами. Например, в БРИКС не могут быть страны, которые не признают друг друга. Это ведь как пригласить кого-то к себе домой. Вы зовете своих друзей, тех, кто с вами ладит. Здесь то же самое. Страны группы должны ладить друг с другом — это дух БРИКС», — подчеркнул дипломат.
Сейчас, после присоединения к БРИКС новых стран, в списке ожидания находятся примерно 30 государств.
10–11 июня в Нижнем Новгороде прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы МИД Бразилии Мауро Виейры «Известиям»:
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