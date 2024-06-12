Путин утвердил обновленный состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству
Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, следует из указа, опубликованного 11 июня на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, председателем комиссии стал сам глава государства. Его заместителями в комиссии стали вице-премьер Денис Мантуров и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Помощник президента Алексей Дюмин занял место ответственного секретаря комиссии, а директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев стал его заместителем.
Также 11 июня президент Путин включил в число постоянных членов Совета безопасности (СБ) РФ министра обороны Андрея Белоусова.
Кроме того, в этот день президент России включил министра обороны Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова, а также помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ.