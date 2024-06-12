Глава МИД Бразилии пообещал платить за российскую нефть в нацвалютах

Бразилия будет использовать местные валюты в расчетах с Россией при создании соответствующего механизма, заявил «Известиям» министр иностранных дел страны Мауро Виейра на совещании глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Платежи между Бразилией и РФ в нацвалютах еще не реализованы, но такая возможность изучается. Мы импортируем товары из России на миллиарды долларов, а вы закупаете товары на крупные суммы из нашей страны. Этот механизм, который позволит Бразилии платить за российский импорт, а России оплачивать наши товары, еще будет обсуждаться с министром финансов [Бразилии Фернанду Аддадом]. Таким образом, бразильские компании будут платить за газ и нефть из РФ через механизм нацвалют (в 2023 году Россия впервые за пять лет поставила партию СПГ в Бразилию в объеме 67 тыс. т. — Ред.). Это касается не только нефти, но и любых других товаров, импортируемых из России. То же самое, если мы в конце года гипотетически экспортируем в Российскую Федерацию говядину, свинину, кукурузу и пшеницу на $5 млрд. Мы должны найти способ уравнять платежи с обеих сторон», — рассказал министр.

10–11 июня в Нижнем Новгороде прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС. Стороны, в частности, подчеркнули важность более широкого использования нацвалют во взаимных расчетах внутри группы.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы МИД Бразилии Мауро Виейры «Известиям»:

«Бразильские компании будут платить за нефть и газ из РФ через механизм нацвалют»