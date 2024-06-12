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Минометчики выявили и разгромили опорпункт с военной техникой ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Гвардии младший лейтенант Илья Носков вместе с вверенной ему минометной батареей выполнял боевую задачу по удержанию обороны на одном из тактических направлений. В ходе воздушной разведки, применив беспилотник, он обнаружил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в среду, 12 июня, рассказали в Минобороны.

Скрытно наблюдая за действиями противника, Носков обнаружил, что ВСУ сосредотачивают силы для последующей атаки на позиции российских войск. Оценив ситуацию, он передал координаты вражеского опорного пункта подчиненным, а сам продолжил наблюдать за действиями боевиков.

Выждав, когда в зоне поражения минометной батареи гвардии младшего лейтенанта Носкова оказалось большое количество живой силы и военной техники ВСУ, он дал команду минометчикам на поражение цели, а сам продолжил корректировать огонь.

Благодаря профессионализму военного и грамотным действиям его подчиненных прицельными минометными ударами был уничтожен опорный пункт ВСУ с находящимися там боевиками и военной техникой.

Тем временем командир отделения сержант Андрей Быстров обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ численностью до 10 человек, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке во фланг российским военнослужащим.

Своевременно оповестив личный состав подразделения, сержант занял выгодную позицию и открыл пулеметный огонь по противнику. В ходе скоротечного боя диверсионно-разведывательная группа была уничтожена. Так оперативность и профессионализм Быстрова помогли предотвратить диверсию в отношении российских подразделений.

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Днем ранее, 11 июня, в Минобороны рассказали, как расчет боевой машины РСЗО «Град» под командованием гвардии старшего сержанта Андрея Янукяна выдвинулся на позицию для поражения скопления пехоты ВСУ, которая готовилась пойти в наступление. В результате прицельного огня расчета РСЗО «Град» были уничтожены отделение мотопехоты ВСУ и две боевые бронированные машины иностранного производства.

В тот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу штурмовиков ВС РФ и представил их рассказы о борьбе с противником. Штурмовые подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» рассказали, как продвинулись в сторону Константиновки и улучшили положение по переднему краю на угледарском участке фронта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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