Путин включил Алиханова и Белоусова в состав Военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин во вторник, 11 июня, включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова, а также помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ. Это следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов во вторник, 11 июня.
«В состав комиссии включить следующих лиц: Алиханов А.А. — министр промышленности и торговли РФ; Белоусов А.Р. — министр обороны РФ; Дюмин А.Г. — помощник президента РФ», — говорится в указе президента.
Также был обновлен состав коллегии комиссии. Туда, в частности, включили главных конструкторов и руководителей ряда предприятий.
Ранее в этот день Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ. В том же указе говорилось, что помощник президента РФ Николай Патрушев остается в составе Совбеза РФ.