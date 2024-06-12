Космонавты с МКС поздравили сограждан с Днем России
Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) в составе космонавтов «Роскосмоса» Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина поздравил сограждан с Днем России.
Как отметил Кононенко, это праздник тех, кто любит свою страну и испытывает гордость за нее. Тех, кто любит великую историю России.
«Любовь к Родине — это то, что объединяет нас всех. Мы счастливы представлять нашу страну в космосе и работать на благо России. Любовь к своей стране должна быть деятельной, и от каждого из нас зависит, будет ли наша Россия успешной, удобной для жизни и процветающей», — добавил Николай Чуб.
Александр Гребенкин в свою очередь призвал беречь и ценить нашу страну, ведь «Россия — это наш общий дом».
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