Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин включил в число постоянных членов Совета безопасности (СБ) РФ министра обороны Андрея Белоусова. Это следует из указа, появившегося на сайте официального опубликования правовых актов во вторник, 11 июня.
«Включить в состав в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Белоусова А.Р. — министра обороны Российской Федерации», — сказано в документе.
Кроме того, в указе отмечается, что помощник президента РФ Николай Патрушев остается в составе Совбеза РФ.
«<…> наименование должности Патрушева Н.П. изложить в следующей редакции: «помощник президента Российской Федерации», — говорится в тексте указа.
3 июня Андрей Белоусов появился на совещании Совбеза в форме. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по видеосвязи, на нем обсуждались вопросы информационной безопасности.
Ранее, 12 мая, Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ в связи с переходом на другую работу. Новым секретарем был назначен бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу. Патрушев был секретарем Совбеза с мая 2008 года. Он поблагодарил аппарат оборонного органа за совместную работу по обеспечению национальной безопасности России.