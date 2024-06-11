Захарова предупредила об ответных мерах на санкции против российских журналистов

Гонения на российскую прессу на Западе недопустимы, и если они продолжатся, РФ будет вынуждена вводить ответные меры. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале во вторник, 11 июня, комментируя ситуацию с отзывом аккредитации у австрийской журналистки, работавшей в Москве.

«Пользуясь случаем, еще раз предупрежу западников: тронете наших журналистов, домой поедут и другие инкоры», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что отзыв аккредитации у журналистки московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг являлся ответной мерой на ситуацию с высылкой из Австрии российского корреспондента ТАСС Ивана Попова.

«Даже в этой очевидной ситуации западная пропаганда сумела не изменить себе и извратить всё до неузнаваемости, переведя стрелки на Россию. Это якобы у нас ущемляют права иностранных журналистов и подвергают их немыслимым гонениям», — написала представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что гонения на журналистов устраивают именно в странах Запада. Причем достается не только российским представителям СМИ, но и зарубежным журналистам, которые высказывают неудобные для западного политического курса мысли.

«Ни одно окончательно завравшееся издание не напечатает и слова о том, как обстоят дела со свободой прессы в самих странах Запада, или о том, с какими видами репрессий приходится сталкиваться нашим корреспондентам», — подчеркнула Захарова.

Она заявила, что западные СМИ утратили журналистскую этику, что в очередной раз подтверждается отсутствием в них упоминаний о российских корреспондентах, погибших на Украине.

На Западе регулярно создают препятствия для работы российских журналистов. Например, 31 мая журналистам «Известий» отказали в аккредитации на конференцию по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии. В тот же день стало известно, что фонд американского актера Джорджа Клуни намерен добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ в Евросоюзе (ЕС).

В феврале Мария Захарова отметила, что для Запада стали нормой угрозы в адрес журналистов, лишение свободы и убийства. Она отметила, что это связано со стремлением изолировать свои общества от источников альтернативных точек зрения.