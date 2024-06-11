Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю начальника Генштаба Трушину
Президент РФ Владимир Путин присвоил заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Василию Трушину и начальнику главного управления вооружения ВС РФ Анатолию Гуляеву звание генерал-полковника, следует из документа, опубликованного 11 июня на официальном портале правовой информации.
«Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации — генерал-полковника Гуляеву Анатолию Васильевичу, Трушину Василию Викторовичу», ― говорится в указе.
Также российский лидер присвоил звания генерал-лейтенанта замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаилу Бабичу и главе Главного управления инновационного развития (ГУИР) Минобороны РФ Александру Осадчуку.
Ранее, 6 декабря 2023 года, Путин присвоил генеральские звания более чем 60 российским офицерам ВС РФ, Федеральной пограничной службы (ФПС), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Росгвардии.
В начале ноября 2023 года президент РФ присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой войск «Восток» в зоне спецоперации Андрею Кузьменко. Тогда же еще три офицера получили звания генерал-лейтенанта и еще 11 — генерал-майора.