Организаторы фестиваля «Времена и эпохи» рассказали о программе мероприятия

В рамках фестиваля «Времена и эпохи», который проходит в Москве с 12 по 16 июня, покажут более 20 грандиозных реконструкций и проведут 1100 часов мастер-классов. Об этом рассказали организаторы события.

«В 2024 году «Времена и эпохи» — это четыре совершенно разных формата фестивальных мероприятий: музей под открытым небом на Бульварном кольце и в центре Москвы; фестивали в шаговой доступности для жителей каждого района столицы; реконструкция в формате дополненной реальности в московских парках; спецпроекты — коллаборации с историческими проектами для создания уникального контента», — отметили организаторы.

Гостей фестиваля ждут в 17 развлекательно-образовательных локациях в центре столицы, 25 тематических окружных и 12 парковых площадках.

Одной из наиболее масштабных реконструкций фестиваля станет взятие Парижа русскими солдатами в ландшафтном парке «Митино». Там развернут лагеря русской и французской армий, организуют конное шоу драгун и парад победителей.

В центре реконструкции в парке «Акведук» — битва за Пантикапей в I веке нашей эры и новая римско-боспорская война. А посетители парка «50-летия Октября» на время фестиваля погрузятся в XVII век — это период освоения Сибири и Дальнего Востока, обретения новых территорий и налаживания новых отношений. Там запланированы показательные выступления московских рейтаров.

В рамках фестиваля также пройдет исторический квест по одной из эпох: Античности, Средневековью и XIX столетию. В столичных парках можно будет помериться силой со скифом, поиграть со скоморохами, собрать заметки Афанасия Никитина и помочь бравому гусару.

На бульварах и площадях в центре Москвы организовали музей под открытым небом. Каждая локация посвящена отдельной исторической эпохе с ее архитектурными особенностями, модой, искусством и традициями. Гости фестиваля смогут увидеть образцы оружия, предметы быта, одежду и аксессуары.

Кроме того, гостей фестиваля ждут экскурсии по 10 усадьбам столицы, которые проводятся совместно с проектом мэра Москвы «Мой район».