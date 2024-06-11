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Зампреда движения «Зов народа» Еговцева похоронят 13 июня в Лобне

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Фото: Соцсети
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Заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронят 13 июня в подмосковной Лобне. Об этом 11 июня сообщило движение в социальных сетях.

«Сначала мы хотели провести прощание на его родине, в Пермском крае. Однако после обсуждения с родственниками и друзьями мы решили организовать открытые похороны в Подмосковье, чтобы как можно больше людей могли проститься с Антоном», — говорится в сообщении в VK.

Тело Еговцева 12 июня заберут из морга. Отмечается, что 13 июня все желающие могут в 8:30 совместно посетить Божественную литургию и причаститься в Серафимовском храме. Отпевание начнется в 11:00.

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Зампреда движения убили в Подмосковье в ночь на 7 июня. В подъезде жилого дома ему нанесли не менее восьми ударом ножом. Было возбуждено уголовное дело. 9 июня суд арестовал Дмитрия Матвеева, который обвиняется в убийстве Еговцева. Сам Матвеев не признал вину в случившемся, просил оставить его под домашним арестом, уточнили в столичной прокуратуре.

«Зов народа» — это межрегиональное общественное движение, целью которого является сохранение культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.

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