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ГД приняла законопроект о запрете приватизации имущества религиозного назначения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Государственная дума во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла законопроект, который запрещает приватизацию религиозного имущества. Соответствующая информация появилась на сайте Системы электронного обеспечения законодательной деятельности Госдумы (СОЗД).

Инициатором законопроекта стала Русская православная церковь (РПЦ).

Согласно закону, имущество религиозного назначения, находящееся в государственной или муниципальной собственности, не подлежит приватизации.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. При этом его нормы, за некоторым исключением, будут распространяться на сделки, заключенные после вступления в силу закона от 30 ноября 2010 года №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Таким образом, как заявил журналистам один из авторов проекта, председатель Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, все сделки с 2010 года по приватизации имущества религиозного назначения могут быть признаны недействительными.

«Основной задачей закона является защита религиозного имущества от внешнего посягательства. Всё религиозное имущество — от соборов и убранства храмов до гостиниц для паломников — должно принадлежать церкви и использоваться исключительно по назначению», — заявил «РИА Новости» Гаврилов.

При этом он отметил, что важно не нарушить права граждан, которые живут в ранее приватизированном бывшем религиозном здании. В таких случаях, отметил Гаврилов, запрет будет распространяться только на договоры, заключенные после вступления в силу нового закона.

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Ранее, 7 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал приватизировать ненужные государству активы. Он уточнил, что считает, что частный сектор должен развиваться при активной господдержке.

До этого, 6 июня, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует продать изъятые в доход государства активы. По его словам, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и они будут реализованы. Такие задачи Росимуществу поставлены, добавил министр.

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