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В Москве обяжут создавать парковки для электрокаров с зарядками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и на федеральной территории Сириус обяжут создавать парковочные места для электрических автомобилей с зарядными устройствами для них. Соответствующий законопроект принят Госдумой во II чтении, передает ТАСС 11 июня.

Законопроект предполагает, что на этих территориях должны выделяться парковки для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованные зарядными устройствами. Их количество будет определяться потребностью, определенной в документации по организации дорожного движения.

Изменения предлагается ввести в закон «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сейчас в законодательстве прописана только необходимость выделения требуемого количество парковок общего пользования для грузовых транспортных средств, автобусов и легковых автомобилей.

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Накануне сообщалось, что в мае текущего года в России было реализовано 1107 электромобилей, что на 25% больше, чем в конце весны прошлого года. Этот результат оказался на 51% меньше, чем в апреле, когда было продано 2279 электрокаров.

6 июня вице-премьер РФ Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что в России в текущем году будет построено до 1,4 тыс. электрозаправок. По его словам, средняя загрузка заправок для электромобилей в настоящее время составляет около 15–20%.

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