В Москве обяжут создавать парковки для электрокаров с зарядками
В Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и на федеральной территории Сириус обяжут создавать парковочные места для электрических автомобилей с зарядными устройствами для них. Соответствующий законопроект принят Госдумой во II чтении, передает ТАСС 11 июня.
Законопроект предполагает, что на этих территориях должны выделяться парковки для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованные зарядными устройствами. Их количество будет определяться потребностью, определенной в документации по организации дорожного движения.
Изменения предлагается ввести в закон «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Сейчас в законодательстве прописана только необходимость выделения требуемого количество парковок общего пользования для грузовых транспортных средств, автобусов и легковых автомобилей.
Накануне сообщалось, что в мае текущего года в России было реализовано 1107 электромобилей, что на 25% больше, чем в конце весны прошлого года. Этот результат оказался на 51% меньше, чем в апреле, когда было продано 2279 электрокаров.
6 июня вице-премьер РФ Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что в России в текущем году будет построено до 1,4 тыс. электрозаправок. По его словам, средняя загрузка заправок для электромобилей в настоящее время составляет около 15–20%.