Дуда призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда призвал как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в НАТО. Об этом он сказал 11 июня в ходе брифинга по итогам саммита «Бухарестской девятки» в Риге, посвященного подготовке к саммиту альянса.

Он отметил, что для процедуры вступления необходимо направить Киеву официальное приглашение в Североатлантический альянс, которое сделало бы возможным начало ратификационного процесса.

«Мы все поддерживаем стремление Украины к членству в Европейском союзе, но мы в Польше также решительно поддерживаем вопросы как можно скорейшего начала процесса вступления Украины в НАТО», — сказал польский лидер.

Дуда добавил, что нельзя принять Киев в НАТО полностью, пока не закончится конфликт на Украине.

«Конечно все страны НАТО должны согласиться на вступление нового члена, так что этот процесс всегда длится долго», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 4 июня, президент США Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО после завершения конфликта с Россией. Однако он заверил, что поставки оружия стране будут продолжаться.

Кроме того, в конце мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшие 30 лет. Тогда же помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что американское руководство не ожидает предложения Киеву о вступлении в альянс на саммите блока в Вашингтоне в июле.

С аналогичным заявлением выступил и президент Чехии Петр Павел, сообщив, что в июле некоторые страны предоставят Украине новые гарантии безопасности в двусторонних соглашениях, но приглашения Киева в альянс ждать не стоит.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.