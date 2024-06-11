Невролог назвал неочевидную причину рассеянного склероза

Ежегодно 11 июня в России отмечается день рассеянного склероза. В России число людей, которым поставлен диагноз «рассеянный склероз», превышает 85 тыс. человек. Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев рассказал во вторник, 11 июня, что это аутоиммунное заболевание, которое развивается в период от 30 до 40 лет и может иметь абсолютно разные симптомы.

«Конкретных симптомов нет. «Рассеянный склероз» опытные неврологи называют обезьяной всех болезней, поскольку поражение тканей мозга может быть мультифокальным, то есть в самых разных точках головного мозга. Невозможно предугадать, где это будет. Например, представим, что в любой город упала бомба, и то, что она поразит, там и повреждения — так и с организмом», — объяснил врач в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, некоторые симптомы все-таки можно заметить и выделить, например, дискомфорт, забывчивость, потеря чувствительности и двигательности — любой неожиданный неврологический симптом.

Кроме этого, специалист назвал самую неочевидную причину, которая может спровоцировать болезнь, — чрезмерная чистота.

«Замечено, что чаще всего заболевание встречается у семей, которые агрессивно занимаются уборкой своей квартиры — сверхчистота приводит к тому, что иммунная нагрузка на тело снижается, а ведь наш организм создан для постоянной войны с окружающей средой. Наши предки, несмотря на условия антисанитарии, были здоровы. Наша система привыкла к жестким условиям, и если эта нагрузка снижается, то в ней возникает разложение. Если иммунную систему разумно загружать, то частота всех аутоиммунных болезней, в том числе рассеянного склероза, снижается», — подчеркнул невролог.

Хорошев добавил, что люди с этим заболеванием живут по-разному: многие погибают в течение двух-трех лет, некоторые живут по 25 лет после диагностики, а есть те, которые живут более 35 лет.

Невролог порекомендовал пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая покажет все участки мозга, и проконсультироваться с врачом, который даст верные инструкции.

Ранее в этот день «Известия» писали, что в России возникли перебои с несколькими льготными препаратами для терапии рассеянного склероза (РС). Речь идет о препаратах сипонимод, офатумумаб, а также о лекарствах второй линии терапии РС. При этом в Минздраве изданию сообщили, что поставки препаратов на 2024 год проводятся, а на 2023 год выполнены на 100%.