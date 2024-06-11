Больше 500 лосей разрешат добыть охотникам в Мурманской области

Минприроды Мурманской области готовится утвердить лимит добычи лося на ближайший год. Предполагается, что с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года охотникам разрешат отстрелить 531 особь.

По данным ИА «Би-порт», квота может составить 409 особей старше одного года и 122 особи в возрасте до одного года. Самый большой лимит будет установлен в Ловозерском, Кольском и Кандалакшском районах.

Кроме того, ведется обсуждение постановления об утверждении лимита на добычу бурого медведя. Предполагается, что за год разрешат добыть 153 особи. Общая численность медведей в Мурманской области составляет 973 особи. Постановление будет принято до 19 июня.