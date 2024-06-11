У 25 тыс. жителей Гагаузии появилась возможность получать гуманитарные выплаты

Возможность получать дополнительные гуманитарные выплаты появилась у 25 тыс. бюджетников и пенсионеров Гагаузии. Доступ к открытию счетов предоставил российский банк ПСБ, сообщил 11 июня председатель банка Петр Фрадков.

«Эти счета пользуются популярностью среди населения, поскольку мы применили максимально преференциальные тарифы, чтобы суть гуманитарного начала не пропала. Уже всё работает, граждане получают деньги. Мы видим по трансакциям, что счета активно используют: проводят расчеты, переводы родственникам», — отметил он.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул поблагодарила руководство банка за гуманитарную поддержку. Ее получает одна шестая часть населения. Кроме того, появилась возможность расширить ее на два города — Тараклия и Оргеев.

Руководство Гагаузии подчеркнуло, что соглашение поможет и росту инвестиций в регион.

«Уже в ближайшие дни мэры городов начнут оформлять необходимые документы для открытия счетов, для вхождения в нашу программу по дополнительной субсидиарной пенсии, которую мы сегодня делаем вместе с вами», — сказал член попечительского совета фонда «Евразия» Илан Шор.

ПСБ 22 апреля открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии. Председатель банка Фрадков, зампредседателя банка Михаил Дорофеев, председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов и Гуцул провели в Москве рабочую встречу, на которой обсудили реализацию достигнутых договоренностей.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.