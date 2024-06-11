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В США создают группу для реагирования на действия Трампа в случае его победы

Politico: демократы создают группу для ответа на действия Трампа при его победе
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Демократы создают группу в палате представителей в ответ на «Проект 2025», созданный консервативным фондом «Наследие». Об этом 11 июня сообщило издание Politico.

«Проект 2025» — это набор политических предложений по реформированию исполнительной власти федерального правительства США в случае победы республиканцев.

«Мы должны быть готовыми противостоять этому (возвращению экс-президента США Дональда Трампа к власти. — Ред.) в режиме реального времени. И эти планы должны быть реализованы уже сейчас», — заявил член палаты представителей от демократов Джаред Хаффман.

Отмечается, что демократы хотят, чтобы их группа объединила членов конгресса, правозащитных групп и других лиц для координации и реагирования на действия Трампа в случае его прихода к власти.

Хаффман подчеркнул, что, по его мнению, американский президент Джо Байден всё равно выиграет на выборах, но признал, что «было бы крайней политической ошибкой не быть готовым к тому, что грядет».

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5 июня стало известно, что Трамп выиграл финальные первичные выборы (праймериз) от Республиканской партии в штатах Нью-Джерси, Нью-Мексико и Монтана. Байден, в свою очередь, выиграл первичные выборы в Нью-Мексико, Южной Дакоте, Нью-Джерси, Монтане и Вашингтоне.

31 мая агентство Bloomberg сообщило о росте поддержки Трампа среди американских миллиардеров с Уолл-стрит.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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