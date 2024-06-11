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Эксперт рассказал о правилах при употреблении бутилированной воды

Гастроэнтеролог Садыков: летом воду нужно хранить в непрозрачных бутылках
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Фото: Global Look Press/Wosunan Photostory
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В летний период учащаются случаи отравления бутилированной водой. Чтобы избежать интоксикации организма, необходимо соблюдать ряд простых правил. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков рассказал во вторник, 11 июня, как правильно наливать, транспортировать и пить воду летом.

Он отметил, что изменить состав воды и сделать ее непригодной для питья может ультрафиолетовое излучение, под воздействием которого множатся бактерии, меняется запах и вкус воды.

«Жара также способствует размножению микроорганизмов, а прозрачные бутылки только усугубляют проблему летом», — объяснил он в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, для питьевой воды необходимо тщательно подбирать тару. Хранить ее следует в непрозрачных бутылках или специальных термосах, не использовать многоразовые бутылки для воды, если они не предназначены для этого или не были тщательно вымыты и продезинфицированы.

Он подчеркнул, что бутылку с водой строго запрещено оставлять на солнце более чем на 2–3 часа, а лучше и хранить ее в холодильнике.

Перед употреблением следует проверить качество воды, даже если бутылка только что куплена в магазине. На бутылке не должно быть трещин, повреждений или признаков деформации. Можно понюхать воду, у нее не должно быть посторонних запахов. Кроме этого, в воде не должно быть осадка, хлопьев или мутного оттенка. Вода не должна быть горькой, кислой или иметь неприятный привкус.

«При отравлении испорченной водой, у человека может начаться тошнота и рвота, диарея, головные боли, общая слабость и интоксикация. Состояние требует немедленного обращения к врачу, особенно оно опасно для детей и пожилых людей», — заключил специалист.

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О массовом отравлении в Дагестане стало известно ранее, 10 июня. Причиной этого стала водопроводная вода, передает RT. Возбуждено уголовное дело по факту оказания муниципальным унитарным предприятием «Буйнакскводоканал» услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья граждан.

По последним данным, число госпитализированных с инфекцией достигло 84 человек, 55 из которых дети, пишет «Москва 24». Кроме того, более 270 человек обратились к врачам с признаками заболевания. Отмечалось, что ситуация находится на контроле у главы города Исламудина Нургудаева и регионального минздрава. Также 10 июня сообщалось, что детские учреждения в Буйнакске переводят на карантин.

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