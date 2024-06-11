В Росприроднадзоре заявили о начале операции по спасению кита около Териберки

Росприроднадзор начинает активную фазу операции по спасению краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в сетях, которого в этот день обнаружили живым около села Териберка в Кольском районе Мурманской области. Об этом 11 июня рассказала «Известиям» глава ведомства Светлана Радионова.

«Мы его обнаружили вместе с его сородичами, сейчас он активно кормится, и вместе с этим эта сеть еще глубже проникает в само тело животного», — рассказала Радионова.

Она выразила надежду на то, что экспертам в ходе операции по спасению удастся подойти поближе к животному. За этим последует их пересадка на надувные лодки, далее специальным ножом будет осуществлена попытка срезать сеть.

«Хочу напомнить, что в мире ежегодно погибает несколько тысяч китов, в основном они погибают от травм, полученных от рыбацких сетей, но мы считаем, что у нас высокие шансы на успех, что мы сможем попытаться или даже сможем освободить кита от сетей и он со своими сородичами продолжит вольную жизнь в акватории нашего моря», — заявила Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что для России это первая подобная операция по спасению китообразных.

Запутавшегося в сетях кита нашли ранее в этот день у села Териберка в Кольском районе Мурманской области. Сообщалось, что кит не мог выпутаться самостоятельно, на его теле были видны раны от веревок.