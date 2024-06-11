Реклама
Прямой эфир
Мир
У 25 тыс. жителей Гагаузии появилась возможность получать гуманитарные выплаты
Армия
Шойгу назвал учения ядерных сил ответом на наращивание потенциала НАТО у границ РФ
Мир
В США создают группу для реагирования на действия Трампа в случае его победы
Общество
Глава Северной Осетии сообщил об отсутствии жертв на земле после крушения Су-34
Общество
Госдума одобрила в I чтении признание нежелательной любой зарубежной организации
Армия
Российские силы освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Общество
В Якутии с 11 июня ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Авто
В Москве обяжут создавать парковки для электрокаров с зарядками
Общество
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Мир
СМИ сообщили о гибели вице-президента Малави при крушении самолета
Мир
В США рассказали о поставках Украине вооружений на $2 млрд за полтора месяца
Общество
Суд вынес приговор по делу о хищении более 17 млн рублей «билетной мафией»
Общество
Бастрыкин поручил проверить антироссийские высказывания актрисы Трояновой
Мир
Дуда призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО
Армия
Корабли ВМФ России начали учения по применению высокоточного оружия в Атлантике
Культура
Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки ко Дню России провели концерт в Париже
Мир
Присяжные признали Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения
Сюжет:

Боррель указал на разногласия в ЕС о признании РФ «экзистенциальной угрозой»

Боррель: не все страны ЕС считают Россию «экзистенциальной угрозой»
0
Фото: REUTERS/Edgar Su
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не все страны Евросоюза (ЕС) считают, что Россия представляет собой «экзистенциальную угрозу» для существования сообщества. Об этом 11 июня заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на ежегодной конференции по вопросам безопасности в Брюсселе.

«Сейчас все понимают, что Россия — это экзистенциальная угроза. То есть нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Боррель пришел к заключению, что ЕС из союза, основанного на интересах общей экономики, постепенно превращается в сообщество, которое держится на основе общих интересов в сфере безопасности.

«Франция по крайней мере трижды обязана России своим спасением»
Евродепутат Эрве Жувен — о проигрыше ЕС, опасности эскалации конфликта на Украине, ошибках Макрона и политизации Олимпийских игр

До этого, 5 июня, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европа выбрала путь войны. Она отметила, что Европа «потеряла свою душу», и этот континент мертв. В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп указал, что развитие событий вокруг Украины, а также высказывания Киева об ударах по инфраструктуре России также ведут к третьей мировой войне.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто 7 июня отметил, что не понимает позицию стран, давших разрешение на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России. По мнению Крозетто, заявления этих стран не влияют положительно на конфликт, однако это никак не может запугать Россию.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон разрешил совершать удары по РФ французскими ракетами. Не исключили подобного разрешения об использовании оружия генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Боррель. Также об отсутствии подобных запретов для Киева со своей стороны заявили руководства Великобритании, Канады и Польши.

28 мая президент России Владимир Путин прокомментировал подобные заявления. Он призвал страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией. Он отметил, что страны Североатлантического альянса должны помнить о своей небольшой территории с плотным населением.

При этом еще в январе высокопоставленный источник в объединении заявил «Известиям», что в Евросоюзе не хотят начала прямого вооруженного конфликта с Россией. Кроме того, авторитетные эксперты считают, что страны не способны объединить свои вооруженные силы для возможного прямого столкновения с РФ и нарастить военный потенциал, поэтому продолжат зависеть от помощи США.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024