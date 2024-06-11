Не все страны Евросоюза (ЕС) считают, что Россия представляет собой «экзистенциальную угрозу» для существования сообщества. Об этом 11 июня заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на ежегодной конференции по вопросам безопасности в Брюсселе.

«Сейчас все понимают, что Россия — это экзистенциальная угроза. То есть нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Боррель пришел к заключению, что ЕС из союза, основанного на интересах общей экономики, постепенно превращается в сообщество, которое держится на основе общих интересов в сфере безопасности.

До этого, 5 июня, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европа выбрала путь войны. Она отметила, что Европа «потеряла свою душу», и этот континент мертв. В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп указал, что развитие событий вокруг Украины, а также высказывания Киева об ударах по инфраструктуре России также ведут к третьей мировой войне.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто 7 июня отметил, что не понимает позицию стран, давших разрешение на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России. По мнению Крозетто, заявления этих стран не влияют положительно на конфликт, однако это никак не может запугать Россию.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон разрешил совершать удары по РФ французскими ракетами. Не исключили подобного разрешения об использовании оружия генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Боррель. Также об отсутствии подобных запретов для Киева со своей стороны заявили руководства Великобритании, Канады и Польши.

28 мая президент России Владимир Путин прокомментировал подобные заявления. Он призвал страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией. Он отметил, что страны Североатлантического альянса должны помнить о своей небольшой территории с плотным населением.

При этом еще в январе высокопоставленный источник в объединении заявил «Известиям», что в Евросоюзе не хотят начала прямого вооруженного конфликта с Россией. Кроме того, авторитетные эксперты считают, что страны не способны объединить свои вооруженные силы для возможного прямого столкновения с РФ и нарастить военный потенциал, поэтому продолжат зависеть от помощи США.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.