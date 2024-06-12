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Салют 12 июня в Москве: во сколько и где будет проходить

Москвичам рассказали, где и во сколько смотреть салют 12 июня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В День России, 12 июня, для москвичей и гостей столицы подготовили более 150 мероприятий в парках и на культурных площадках города. Они включают обзорные экскурсии, концерты, творческие мастер-классы, спортивные состязания и реконструкцию исторических баталий. По традиции празднования завершаются большим праздничным салютом. Где и во сколько проходит салют в Москве, рассказывают «Известия».

Во сколько будет салют 12 июня 2024 года в Москве: время запуска

Традиционно в День России салют запускают после праздничного шоу-концерта на Красной площади. Как и в другие государственные праздники, он начинается в 22:00. Длится световое шоу около 10 минут. Для тех, у кого нет возможности посмотреть фейерверк вживую, на федеральных каналах и в соцсетях проводят онлайн-трансляции.

12 июня — День России: история и суть праздника

Где будет проходить салют 12 июня, в День России: площадки в Москве

Помимо Красной площади салют запускают с нескольких точек Москвы. В прошлые годы наблюдать красочный фейерверк можно было почти из любой локации в пределах Садового кольца, набережных Москвы-реки и смотровой площадки «Москва-Сити». Лучшая панорама также открывалась на Воробьевых горах, Поклонной горе, у Северных ворот ВДНХ и на Лужнецкой набережной напротив Большой спортивной арены спорткомплекса «Лужники».

Помимо этого, фейерверки запускали во многих столичных парках — Измайловском, Кончаловском, Лианозовском, парках «Музеон», «Сокольники», «Кузьминки», «Северное Тушино» и других.

День России 2024 года в Москве — какие мероприятия пройдут 12 июня

В 2024 году о проведении салюта в День России официально не объявляли. Также было и на 9 Мая. Тогда в Москве и других городах салюты отменили или сократили число площадок из соображений безопасности. Между тем без праздничного фейерверка москвичей не оставили. Ровно в 22:00 над городом раздались раскатистые звуки залпов и небо украсило множество разноцветных огней. Стоит ожидать, что 12 июня самая фееричная часть праздника тоже состоится.

Ранее «Известия» рассказали, какая погода ожидает москвичей в День России.

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