Затянувшаяся помощь Украине ослабляет оборонный потенциал стран Запада. Такое заявление сделал французский полковник в отставке Бертран Дарра в интервью YouTube-каналу LCI в понедельник, 10 июня.

«Наши лидеры, видимо, считают, что мы можем временно ослабить наши силы, и мы уже наблюдали это в отношении некоторых вооружений. Так сделали все. В США, например, запасы боеприпасов значительно сократились, потому что они брали их из запасов армии и отправляли Украине», — сообщил Дарра.

Он объяснил, что такое истощение ресурсов происходит по причине постоянного недостатка сил на Украине. Вложения в проигрывающую сторону конфликта — не что иное, как попытка «ухватиться за соломинку», однако собственные запасы западных стран продолжают неуклонно уменьшаться.

Полковник напомнил, что Франция была намерена предоставить Украине истребители Mirage. Между тем в настоящее время в распоряжении французской армии имеется всего 26 таких самолетов. Их передача другому государству нерациональна.

«Западные лидеры полагают, что мы можем пойти на такую жертву», — подчеркнул он.

Ранее, 9 июня, эксперт из Германии Харли Шлангер заявил, что большинство населения Европы выступает против обязательств Евросоюза (ЕС) отправлять военную помощь на Украину и его участия в конфликте.

До этого, 1 июня, депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил о готовности партии присоединиться к коалиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мир. Он подчеркнул, что партия выступает против поставок Киеву оружия. Линдеманн также сослался на президентские выборы в США: если выиграет бывший американский лидер Дональд Трамп, он может очень быстро прекратить поставки оружия Украине и сам конфликт.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.