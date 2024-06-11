Экс-замглавы МВД Красноярского края Привалихина осудили на 12 лет за взятки

Бывшего заместителя главы МВД Красноярского края Михаила Привалихина, обвиняемого во взяточничестве, приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 11 июня, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

«12 лет колонии строгого режима, штраф 24 млн рублей, лишение права занимать должности в органах власти и правоохраны сроком на 10 лет, лишение звания «подполковник полиции», конфискация имущества», — говорится в публикации ведомства.

Суд признал Привалихина виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Отмечается, что после поступления приговора в прокуратуру будет решен вопрос об обжаловании.

Бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю арестовали по делу о получении взятки 6 октября 2022 года. Он был задержан в Красноярске с поличным при получении 1,5 млн рублей.

Позже, 7 июня 2024-го, сообщалось, что прокурор запросил приговорить Привалихина к 18 годам колонии строгого режима. Экс-замглавы обвиняется в получении взяток на сумму почти 9 млн рублей. Также его подозревали в том, что он на регулярной основе вымогал деньги у якобы подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, который был невиновен. Несмотря на то что житель Красноярска был непричастен к преступлению, полицейский угрожал ему «проблемами с законом», если он не будет отдавать деньги.