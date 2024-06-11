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В бюджет Крыма поступило более 2 млрд рублей от продажи активов украинских олигархов

Константинов: в бюджет Крыма от продажи активов украинских олигархов поступило более 2,1 млрд рублей
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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От продажи активов украинских олигархов уже поступило в бюджет Крыма более 2,1 млрд рублей. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.

«В 2023 году продали на сумму 1,7 млрд рублей, в этом — более 416 млн. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 млрд рублей», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Однако оценка национализированного имущества для последующей продажи на торгах продолжается, уточнил он. У потенциальных инвесторов и новых собственников на национализированные активы сохраняется высокий спрос.

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Ранее, 26 марта, Константинов сообщил, что в Крыму примут новые решения по национализации активов украинских олигархов. Он напомнил, что парламент в Крыму с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

18 декабря 2023 года сообщалось, что в Крыму национализировали около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, которые принадлежали 77 украинским юридическим и физическим лицам.

В феврале 2023 года Константинов заявил, что активы украинских политиков и олигархов, национализированные в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Тогда же Константинов сообщил, что депутаты приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов. В перечень включено около 500 объектов.

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