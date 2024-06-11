Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили технику ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив специальную технику и живую силу противника. Об этом 11 июня сообщило Минобороны РФ.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

«С ведущим получили задачу на командном пункте, рассчитались, подготовились, выполнили выруливание, взлет парой. Полет по маршруту. Нанесение удара по опорным пунктам противника с применением НАР с кабрирования. Штатно вернулись на аэродром. Задача выполнена хорошо, по докладу ПАН цель поражена. Работам дальше!» — сообщает летчик Су-25 Иван.

Ранее, 8 июня, авиация российской группировки войск «Запад» нанесла удары по 10 опорным пунктам Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Торское и Серебрянка. Группировкой ракетных войск и артиллерии в этот день было выполнено около 400 огневых задач, в том числе более 100 в рамках контрбатарейной борьбы.

До этого, 7 июня, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Юг» при взаимодействии с подразделением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили опорный пункт ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.