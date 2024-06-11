В Китае во время нападения пострадали пришедшие в храм преподаватели из США

Неизвестный с ножом напал на четырех преподавателей Корнеллского колледжа в Маунт-Верноне (штат Айова, США), находившихся в командировке в городе Цзилинь на северо-востоке Китая. Об этом 10 июня сообщает телеканал CNN.

«Преподаватели Корнеллского колледжа находились в городском парке вместе с преподавателем партнерского вуза (Университет Бэйхуа. ― Ред.), когда они получили ранения «в результате серьезного происшествия». <...> Мы находимся на связи с пострадавшими и оказываем им всевозможную помощь», ― заявил ректор американского учебного заведения Джонатан Брэнд.

Член палаты представителей в конгрессе США от штата Айова Адам Забнер рассказал телеканалу CBS News, что одним из пострадавших оказался Дэвид Забнер, его брат. Американский чиновник заявил, что инцидент произошел, когда компания преподавателей находилась в местном храме. Известно как минимум о двух госпитализированных пострадавших.

По информации Госдепа, американское межгосударственное ведомство осведомлено о поножовщине с участием граждан США и следит за ситуацией. Более подробная информация о происшествии устанавливается.

Ранее, 22 мая, в Гонконге мужчина с ножом набросился на людей в торговом центре Shui Chuen O Plaza в ресторане быстрого питания Fairwood, пять человек пострадали. Люди отбивались от злоумышленника тележками для доставки блюд, стремянкой и другими подручными средствами. Им удалось выбить из рук преступника нож и скрутить мужчину. Позже он был передан правоохранительным органам.