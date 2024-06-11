Вирусолог рассказал о защите от заполонивших Европу клещей-мутантов

Вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов рассказал, как защититься от клещей-гигантов Hyalomma lusitanicum, которые заполонили Европу.

В беседе с порталом News.ru в понедельник, 10 июня, он отметил, что этот вид клещей является самым опасным. Он призвал носить многослойную одежду, использовать средства для отпугивания насекомых.

Кроме того, нелишним будет избегать мест, где отмечается активность клещей, и внимательно осматривать себя и животных после прогулок.

Если избежать укуса не получилось, следует обратиться в медучреждение, чтобы насекомое удалили, или сделать это самостоятельно с помощью специальных приспособлений, сообщает НСН.

Удаленного клеща нужно поместить в емкость и отвезти в лабораторию для исследования. При любых изменениях кожных покровов в месте укуса клеща в течение 30 дней после его удаления и при ухудшении состояния здоровья необходимо немедленно обратиться к врачу для проведения диагностики и лечения.

7 июня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что свыше 3,5 тыс. случаев укусов клещей зарегистрировано медицинскими организациями региона с начала сезона. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», против клещевого энцефалита привиты более 9 тыс. человек, в том числе порядка 3 тыс. детей.

5 июня к.м.н. Любовь Станкевич рассказала РИАМО об опасности укусов насекомых на даче. По ее словам, клещевые инфекции могут передаваться не только при укусе взрослой особи, но и от личинок и нимф при их раздавливании, а также через сырое фермерское молоко и продукты из него, если животное было укушено зараженным клещом. Для того, чтобы минимизировать риск укуса, стоит носить светлую, плотно прилегающую одежду с длинными рукавами и штанинами, брюки должны быть заправлены в обувь или носки. Также стоит применять противоклещевые репелленты и регулярно обновлять их на коже или одежде.

4 июня пидемиолог Людмила Карань указала на необходимость скашивания и вывоза травы, а также обработки участков акарицидными препаратами для защиты от клещей на даче.

В мае сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили об опасности клещей. В частности, начальник территориального управления № 4 Алексей Бабенко призвал во время прогулок с питомцами брызгать их специальным аэрозолем или надевать на них противоклещевые ошейники, сообщает 360.ru. Носить его нужно только на прогулке, а хранить в герметичном пакете.