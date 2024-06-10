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СМИ назвали дату рассмотрения CAS апелляции РФ по делу Валиевой

Журналистка Бреннан: CAS рассмотрит апелляции РФ по делу Валиевой 12 июня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен рассмотреть апелляции России по делу фигуристки Камилы Валиевой, слушания назначены на среду, 12 июня. Об этом 10 июня рассказала репортер газеты USA Today Кристин Бреннан.

«Важные новости олимпийского фигурного катания: в среду CAS проведет слушания по всем трем апелляциям России по допинговому делу Камилы Валиевой», — написала Бреннан на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Она добавила, что если суд примет решение отклонить апелляцию РФ, то в деле Валиевой будет поставлена окончательная точка и американские фигуристы официально получат золотые медали Олимпийских игр в Пекине.

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В конце января CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина. Защита Валиевой исходила из того, что запрещенный препарат мог попасть в ее организм с десертом, который приготовил дедушка. CAS признал версию несостоятельной.

В феврале CAS зарегистрировал апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении результатов после дисквалификации Валиевой. Они были поданы спортивными организациями Канады, которые потребовали переместить свою страну на третью строчку, а Россию — на четвертую. Олимпийский комитет РФ (ОКР) и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) запросили вернуть отечественным спортсменам первое место.

Срок дисквалификации Валиеврй отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В марте ее исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

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