Россия в ответ на действия Австрии отозвала аккредитацию у журналиста ORF в Москве. Об этом 10 июня говорится в сообщении МИД РФ.

Речь идет об инциденте 30 апреля, когда австрийские власти отозвали постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова.

«31 мая в МИД России был вызван посол Австрии, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными действиями против российских журналистов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что тогда главу дипмиссии предупредили о необходимости со стороны Вены пересмотреть решение, нарушающее права российских журналистов. В ином случае будут ответные меры. В МИД РФ подчеркнули, что подобное развитие событий не является выбором Москвы, но представляет собой вынужденную меру.

Однако Вена не прислушалась к демаршу, и 7 июня журналист ТАСС покинул Австрию. В этой связи зеркальные меры были приняты в отношении Марии Книпс-Виттинг. 10 июня ей предписали сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время покинуть Россию.

«В случае если официальная Вена продолжит практику дискриминации российских журналистов, соответствующая реакция последует незамедлительно в отношении австрийских журналистов», — предупредило российское внешнеполитическое ведомство.

При этом подчеркивается, что Москва будет готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ORF, после того как Австрия создаст условия для работы представителей российских СМИ.

На Западе регулярно создают препятствия для работы российских журналистов. Например, 31 мая журналистам «Известий» отказали в аккредитации на конференцию по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии. В тот же день стало известно, что фонд американского актера Джорджа Клуни намерен добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ в Евросоюзе (ЕС).

В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что для Запада стали нормой угрозы в адрес журналистов, лишение свободы и убийства. Она отметила, что это связано со стремлением изолировать свои общества от источников альтернативных точек зрения.