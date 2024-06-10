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Россия в ответ на действия Австрии отозвала аккредитацию у журналиста ORF

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия в ответ на действия Австрии отозвала аккредитацию у журналиста ORF в Москве. Об этом 10 июня говорится в сообщении МИД РФ.

Речь идет об инциденте 30 апреля, когда австрийские власти отозвали постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова.

«31 мая в МИД России был вызван посол Австрии, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными действиями против российских журналистов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что тогда главу дипмиссии предупредили о необходимости со стороны Вены пересмотреть решение, нарушающее права российских журналистов. В ином случае будут ответные меры. В МИД РФ подчеркнули, что подобное развитие событий не является выбором Москвы, но представляет собой вынужденную меру.

Однако Вена не прислушалась к демаршу, и 7 июня журналист ТАСС покинул Австрию. В этой связи зеркальные меры были приняты в отношении Марии Книпс-Виттинг. 10 июня ей предписали сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время покинуть Россию.

«В случае если официальная Вена продолжит практику дискриминации российских журналистов, соответствующая реакция последует незамедлительно в отношении австрийских журналистов», — предупредило российское внешнеполитическое ведомство.

При этом подчеркивается, что Москва будет готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ORF, после того как Австрия создаст условия для работы представителей российских СМИ.

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На Западе регулярно создают препятствия для работы российских журналистов. Например, 31 мая журналистам «Известий» отказали в аккредитации на конференцию по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии. В тот же день стало известно, что фонд американского актера Джорджа Клуни намерен добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ в Евросоюзе (ЕС).

В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что для Запада стали нормой угрозы в адрес журналистов, лишение свободы и убийства. Она отметила, что это связано со стремлением изолировать свои общества от источников альтернативных точек зрения.

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