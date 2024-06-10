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В Москве приступили к реабилитации Верхнего Салтыковского пруда

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В Москве начали работы по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда на юго-западе города. Об этом в понедельник, 10 июня, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, водоем на данный момент находится в неудовлетворительном состоянии.

«На дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями. Наблюдается разрушение береговой линии», — приводит слова Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Специалисты городских служб очистят водоем от ила, проведут ремонт конструкции береговых полос и сформируют зону биоплато, где высадят свыше 1,8 тыс. водных растений, уточняет сайт kp.ru. Специалисты извлекут иловые отложения общим объемом более 325 кубометров, что позволит увеличить глубину, пишет РИАМО. Береговую полосу оформят в виде свайно-заборчатой стенки из бревен лиственницы.

Работы планируется завершить в IV квартале 2024 года, отмечает RT. Всего в 2024 году в Москве планируют реабилитировать более 20 прудов, сообщает «Москва 24».

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Ранее 10 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил о планах развития Мневниковской поймы. По его словам, в районе уже открылись станции метро «Мневники» и «Терехово», входящие в Большую кольцевую линию, а новые транспортные маршруты свяжут между собой Мневниковскую и Татаровскую поймы, пишет НСН.

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