СМИ предрекли сокращение поддержки Киева из-за результатов выборов в ЕП

Политика партий, которые в ходе выборов в Европарламент набрали большинство голосов, приведет к сокращению поддержки Украины. Об этом 10 июня пишет издание The Guardian.

«Хоть правые партии и придерживаются разных взглядов на Украину, общее влияние результатов [выборов] будет негативным», — говорится в материале.

Особенно негативно на Украину повлияют результаты голосования в Германии, уверены журналисты, так как «примерно четверть голосов досталась партиям, борющимся за ту картину мира, которая фактически означает капитуляцию Украины».

В ФРГ первое место по итогам прошедших выборов в ЕП занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30% голосов, в то время как СДПГ канцлера Олафа Шольца набрала 13,9%, показав худший результат в своей истории. Во Франции партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 31,8% голосов, при этом партию президента Эммануэля Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората.

Шольц 10 июня заявил, что победа ультраправых партий вызывает у него беспокойство. Он добавил, что подобный расклад не должен становиться для Германии нормой.

И.о. постоянного представителя РФ при Европейском союзе Кирилл Логвинов подчеркнул, что ожидать изменение политики ЕС в отношении России по итогам прошедших выборов в ЕП не стоит. По его словам, евробюрократам уже никто не может помешать следовать избранному курсу, в том числе применительно к РФ.

Член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в беседе с «Известиями» заявил, что причинами роста влияния правых партий в Европе являются экономическая ситуация и миграционный вопрос. Он предположил, что роль в росте влияния правых партий сыграла еще одна причина — «зеленая» политика.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что по итогам выборов большинство в ЕП будет проевропейским и проукраинским, однако видна динамика на повышение популярности правых партий. По мнению Пескова, со временем правые партии будут «наступать на пятки» проевропейским объединениям. Россия внимательно наблюдает за этими процессами.

Выборы в Европарламент прошли 6–9 июня 2024 года, после будет проведено обновление состава Еврокомиссии и назначение нового главы Евросовета.