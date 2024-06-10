Шольц выразил беспокойство по поводу победы ультраправых на выборах в ЕП
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 10 июня, заявил, что победа ультраправых партий на выборах в Европарламент (ЕП) вызывает у него беспокойство.
«Голоса за правопопулистские партии в Германии и других странах должны вызывать беспокойство. К этому нельзя привыкать. Нашей задачей всегда должно быть противодействие этим силам и борьба за то, чтобы четкое большинство поддерживало партии, приверженные демократии, правовому государству и всему тому, что делает нас Европой», — заявил он на пресс-конференции с президентом Чили, трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
В Германии первое место по итогам прошедших выборов в ЕП занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30% голосов, в то время как СДПГ Шольца набрала 13,9%, показав худший результат в своей истории. Во Франции партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 31,8% голосов, при этом партию президента Эммануэля Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал Макрона и Шольца уйти на «свалку истории» после выборов в ЕП. По его словам, результаты голосований являются отражением неумелой политики лидеров двух стран.
Член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в беседе с «Известиями» заявил, что причинами роста влияния правых партий в Европе являются экономическая ситуация и миграционный вопрос. Он предположил, что роль в росте влияния правых партий сыграла еще одна причина — «зеленая» политика.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 июня отметила, что сокрушительное поражение на общеевропейских парламентских выборах партий президента Франции Эммануэля Макрона и Шольца показывает их несостоятельность как политиков.
Выборы в Европарламент прошли 6–9 июня 2024 года, после будет проведено обновление состава Еврокомиссии и назначение нового главы Евросовета.