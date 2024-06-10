Сомнолог рассказал о помогающей быстрее уснуть практике

Дыхательные упражнения в технике «4-7-8» помогут быстрее уснуть за счет расслабления организма. Об этом врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков рассказал в понедельник, 10 июня.

Он отметил в беседе с «Газета.Ru», что данный ритуал активирует парасимпатическую нервную систему, благодаря чему тело успокаивается.

«Нужно прижать язык к задней части верхних зубов и держать его там. Полностью выдохнуть через рот вокруг языка, издавая свистящий звук. Закрыть губы и вдохнуть через нос, считая от одного до четырех. Задержать дыхание на счет от одного до семи. Полностью выдохнуть через рот, издавая свистящий звук, считая от одного до восьми», — цитирует Панкова 360.ru.

Такой цикл стоит повторить четыре раза, сообщается на сайте kp.ru.

Он отметил, что упражнение рекомендуется делать в стрессовых ситуациях или когда необходимо расслабиться и уснуть, передает НСН. Панков предупредил, что во время его выполнения может появиться головокружение, но это временно.

Ранее, в апреле, эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин перечислил опасные симптомы бессонницы.

Врач отметил, что с некоторыми симптомами бессонницы справиться без помощи специалиста невозможно. По его словам, если человек недостаточно спит, у него не нормализуется и не восстанавливается работа всех систем организма, не перезагружается нервная система. Также у него происходит ухудшение функций памяти и иммунитета, повышается риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Также недостаток сна негативно сказывается на иммунной системе.