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Сомнолог рассказал о помогающей быстрее уснуть практике

Сомнолог Панков рассказал о технике, помогающей быстрее уснуть
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Фото: Global Look Press/moodboard/David Oxberry
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Дыхательные упражнения в технике «4-7-8» помогут быстрее уснуть за счет расслабления организма. Об этом врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков рассказал в понедельник, 10 июня.

Он отметил в беседе с «Газета.Ru», что данный ритуал активирует парасимпатическую нервную систему, благодаря чему тело успокаивается.

«Нужно прижать язык к задней части верхних зубов и держать его там. Полностью выдохнуть через рот вокруг языка, издавая свистящий звук. Закрыть губы и вдохнуть через нос, считая от одного до четырех. Задержать дыхание на счет от одного до семи. Полностью выдохнуть через рот, издавая свистящий звук, считая от одного до восьми», — цитирует Панкова 360.ru.

Такой цикл стоит повторить четыре раза, сообщается на сайте kp.ru.

Он отметил, что упражнение рекомендуется делать в стрессовых ситуациях или когда необходимо расслабиться и уснуть, передает НСН. Панков предупредил, что во время его выполнения может появиться головокружение, но это временно.

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