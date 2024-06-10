Астролог рассказала о гороскопе для всех знаков зодиака на неделю

Астролог Анна Лебеденко посоветовала всем знакам зодиака уделить время пешим прогулкам, общению с близкими и повышению своих профессиональных качеств.

В беседе с «Радио 1» в понедельник, 10 июня, Лебеденко заявила, что в период с 10 по 16 июня благоприятно учиться и повышать свой профессиональный уровень в деловой сфере. Она отметила, что в любовной сфере стоит делиться друг с другом хорошим настроением и проявлять чувство юмора. На пользу здоровью пойдут пешие прогулки, а также отдых на природе.

В течение грядущей недели, по словам астролога, удача будет сопутствовать в делах Овнам, Тельцам рекомендуется поучаствовать в благотворительности, а Близнецам уделить внимание карьере, поскольку есть вероятность продвижения по карьерной лестнице. Рак на этой неделе будет следовать своим ценностям и проявит доброту, а у Льва появится повод навести порядок в финансах. Деве стоит уделить время деловому и дружескому общению, поскольку оно может открыть новые возможности. Весы будут успешно реализовывать себя в делах, а Скорпиону лучше навести порядок на рабочем месте и дома, неделю лучше провести размеренно и спокойно.

По словам Лебеденко, Стрелец на этой неделе испытает потребность в переменах и с оптимизмом сформирует новые цели для самореализации. Козерог станет увереннее в себе и счастливее, улучшит свое благосостояние. У Водолея на деловую активность существенно повлияет приток сил и жизненной энергии, а Рыбе помогут покровители и окажут поддержку.

В конце мая астролог Светлана Кройцер рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в июне 2024 года. В частности, для Овнов июнь окажется очень перспективным.