Белоусов провел встречу с освещающими СВО военкорами
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел специальную встречу с военными корреспондентами, которые освещают ход специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Как отметили в ведомстве 10 июня, разговор носил откровенный и конструктивный характер.
Также сообщается, что подобные встречи с военными журналистами будут организовываться на регулярной основе.
По итогам встречи Белоусов намерен дать ряд поручений, добавили в пресс-службе Минобороны России.
Ранее в этот день стало известно, что на мине в Шебекино Белгородской области подорвался оператор телеканала «Россия 24» Ярослав Борисов. Необходимую первую помощь ему оказали бойцы территориальной самообороны, после чего доставили в больницу. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что всего на мине подорвались четыре человека.
В июне 2023 года встречу с военными корреспондентами проводил президент России Владимир Путин. В ней принимали участие журналисты Семен Пегов, Александр Сладков, Ирина Куксенкова, Дмитрий Стешин, Андрей Руденко, Максим Долгов, Евгений Поддубный, Александр Коц и многие другие. На мероприятии также присутствовал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.