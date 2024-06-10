Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Сомнолог рассказал о помогающей быстрее уснуть практике
Происшествия
Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино достигло пяти
Армия
В Госдуме назвали F-16 законной целью ВС РФ в случае участия в боевых вылетах
Армия
Ту-95МС и Ту-22М3 пролетели над водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей
Мир
В Швейцарии сообщили о контактах с РФ в связи с конференцией по Украине
Армия
Корабли ВМФ России и ВМС Египта проведут учения
Культура
Богомолов исключил смену названия Театра Романа Виктюка
Экономика
Оверчук заявил о планах РФ и Белоруссии увеличить товарооборот на 50% к 2030 году
Мир
И.о. постпреда РФ назвал итоги выборов в ЕП демонстрацией недовольства избирателей
Мир
Певица Селин Дион призналась в сокрытии своего диагноза на протяжении 17 лет
Мир
Дуда подписал ужесточающий оказание соцподдержки беженцам с Украины закон
Политика
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Мир
В Ереване продолжаются митинги оппозиции с требованием отставки Пашиняна
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении трех БПЛА над регионом
Наука и техника
Импортозамещенный SJ-100 приступил к сертификационным летным испытаниям
Мир
СМИ узнали о планах США заключить сделку с ХАМАС без участия Израиля
Происшествия
Мотоциклист столкнулся с автомобилем на Пролетарском проспекте в Москве
Сюжет:

Лавров и глава МИД ЮАР обсудили вклад в урегулирование конфликта на Украине

0
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор дальнейший вклад страны и всего Глобального Юга в урегулирование конфликта на Украине. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.

Их встреча прошла в Нижнем Новгороде, где в этот день состоялось совещание министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС.

«С учетом общего понимания истоков и причин кризиса вокруг Украины обсуждены дальнейшие возможности вклада ЮАР и ряда других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-южноафриканского сотрудничества, был сделан акцент на расширение торгово-экономических связей.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в углублении политического диалога и нацеленность на эффективную координацию действий в ООН, БРИКС, «группе двадцати» и на других международных площадках», — сообщили в МИД РФ.

Помимо этого, Лавров и Пандор выразили общую озабоченность продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта, а также обсудили некоторые аспекты ситуации на африканском и европейских континентах.

Понижение статуса: главы государств отказываются посещать «саммит мира» по Украине
Приезжать на конференцию передумали президенты США, Китая, ЮАР и Бразилии

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности, Саудовская Аравия, Китай, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана. Также глава МИД КНР Ван И выступил за созыв настоящей конференции, которую признают Москва и Киев.

Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от переговоров, в отличие от Украине. По его словам, Россия следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, саммит является пустым времяпрепровождением.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024