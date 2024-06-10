Лавров и глава МИД ЮАР обсудили вклад в урегулирование конфликта на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор дальнейший вклад страны и всего Глобального Юга в урегулирование конфликта на Украине. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.
Их встреча прошла в Нижнем Новгороде, где в этот день состоялось совещание министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС.
«С учетом общего понимания истоков и причин кризиса вокруг Украины обсуждены дальнейшие возможности вклада ЮАР и ряда других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта», — говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо этого, стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-южноафриканского сотрудничества, был сделан акцент на расширение торгово-экономических связей.
«Подтверждена обоюдная заинтересованность в углублении политического диалога и нацеленность на эффективную координацию действий в ООН, БРИКС, «группе двадцати» и на других международных площадках», — сообщили в МИД РФ.
Помимо этого, Лавров и Пандор выразили общую озабоченность продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта, а также обсудили некоторые аспекты ситуации на африканском и европейских континентах.
Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.
От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности, Саудовская Аравия, Китай, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана. Также глава МИД КНР Ван И выступил за созыв настоящей конференции, которую признают Москва и Киев.
Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от переговоров, в отличие от Украине. По его словам, Россия следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, саммит является пустым времяпрепровождением.
Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.