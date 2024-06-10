Торговлю алкоголем на один день ограничат в Тюменской области
Продажа алкоголя будет ограничена на один день 12 июня в Тюменской области. Соответствующее постановление подписано правительством региона.
Розничная продажа спиртных напитков будет запрещена с 8:00 до 21:00 в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Приобрести алкоголь можно будет в ресторанах, барах и кафе, однако употребить его покупатели должны на месте.
Кроме того, 29 июня продажу алкоголя ограничат на территории Тобольска, где будут праздновать День города.
С 1 июня в России разрешили торговать алкогольными напитками на летних верандах. Торговля разрешена в рамках лицензии, которая есть у заведения с сезонным залом.