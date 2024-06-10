Главы МИД стран БРИКС подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство

Главы МИД стран БРИКС подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства. Об этом 10 июня говорится в их совместном заявлении по итогам первого дня совещаний в Нижнем Новгороде.

Укреплять структуру сотрудничества в БРИКС его участники намерены по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, а также культурные и межчеловеческие обмены. Отдельно уточняется, что страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики.

Также главы ведомств подтвердили свою приверженность духу БРИКС, который основывается на взаимном уважении и понимании каждого члена, равенстве и солидарности стран, открытости, инклюзивности и консенсусе.

«Приветствуя активное участие новых членов БРИКС, министры заверили в дальнейшей поддержке их плавной и полной интеграции в механизмы сотрудничества БРИКС», — добавляется в заявлении.

Ранее 10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС отметил, что последние события на международной арене сбросили маски с Запада, который стремится диктовать миру свои порядки. Он добавил, что США с союзниками не оставляют попыток удержать ускользающее доминирование и замедлить процессы формирования многополярности, а экономические инструменты они используют как оружие. Однако роль БРИКС в решении общемировых проблем будет только возрастать, а интерес к работе объединения проявляет всё большее количество стран, указал Лавров.

До этого, 7 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП стран БРИКС превышает показатель «большой семерки». Он отметил, что тенденция усиливается по мере роста экономик объединения.

СМИД БРИКС проходит 10–11 июня. 4 июня глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара желает вступить в БРИКС и обсудит эту возможность на заседании Совета министров иностранных дел стран объединения в Нижнем Новгороде.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке 10 стран.