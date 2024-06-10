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Эксперт оценил возможную реакцию РФ на размещение ВСУ F-16 за пределами Украины

Военный эксперт Живов: ВСУ могут разместить F-16 в Румынии и Польше
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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Вооруженным силам Украины, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны. Автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в понедельник, 10 июня, предположил, что речь идет о размещении на авиационных базах НАТО в Румынии и Польше.

«Это нужно, чтобы вывести их из-под удара российскими ракетными системами. Сейчас мы можем достать своими ракетами до любого украинского аэродрома, с разной степенью интенсивности способны уничтожать носители разных крылатых ракет. Если они спрячут их на территории НАТО, то это будет некий «казус белли», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Живов допустил, что если истребители прячут так далеко, то, вероятно, что собираются ставить под крылья этих самолетов самое современное оружие, которое есть у НАТО.

«Выглядеть это будет так: самолет F-16, о котором мы заранее не знаем, который принадлежит НАТО, заходит, например, из Румынии в воздушное пространство Украины, наносит удар по территории РФ и уходит обратно на румынскую территорию», — заявил Живов.

Эксперт допустил, что Вооруженным силам России (ВС РФ) придется предпринимать дополнительные усилия, чтобы обезопасить группировку и районы.

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Ранее в этот день начальник авиации командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что некоторые из американских истребителей F-16, которые западные страны передадут Украине, планируется разместить на авиабазах за ее пределами, пишет Life.Ru.

Военный указал, что Киеву могут передать от 30 до 40 F-16. Это количество, по его мнению, может увеличиться, потому что практически все страны, использующие эти истребители, постепенно перевооружают свои воздушные силы моделью F-35.

Он добавил, что не все обещанные Украине самолеты передадут непосредственно ВСУ — некоторые останутся в западных странах в учебных центрах, где тренируют украинских пилотов и прочий авиационный персонал, передает НСН. Будет считаться, что эти истребители тоже принадлежат Киеву.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 4 июня в разговоре с «Известиями» рассказал, что Россия будет сбивать истребители F-16, когда они появятся у Киева. Он напомнил, что эти самолеты Украине передадут Норвегия, Бельгия, Дания и Нидерланды. Последние не запрещают ВСУ использовать эти истребители для ударов по территории РФ.

Президент России Владимир Путин еще 28 марта заявил, что поставка F-16 на Украину не поменяет положения дел на поле боя. Эти истребители также будут законной целью для РФ, если их станут запускать из третьих стран.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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