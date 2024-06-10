Умер журналист Александр Малютин
В Москве в возрасте 60 лет умер журналист Александр Малютин.
Как сообщили ИА «Регнум» его коллеги, в начале июня у Малютина произошел инсульт. После этого он был экстренно госпитализирован в больницу Зеленограда. В последние годы журналист вел свой блог в «Живом журнале» и несколько Telegram-каналов.
Александр Малютин родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске. В журналистику пришел в начале 1990-х годов. До этого окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова, а после — Военную академию тыла и транспорта военной службы, был военным с 1986 по 1992 год.
В 1992 году Малютина приняли на работу в качестве внештатного корреспондента газеты «Коммерсант», в которой он специализировался на материалах о компьютерном бизнесе. В 2003 году перешел в команду, готовившую русскую версию американского журнала Forbes.
Главным редактором «Известий» Александр Малютин стал 6 августа 2013 года, но вскоре перешел на должность редакционного директора газеты. Коллектив «Известий» выражает соболезнования родным и близким Малютина.