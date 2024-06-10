Появились подробности гибели матери и сына на западе Москвы
Появилась новая информация об инциденте, который произошел 10 июня на западе Москвы. Утром в понедельник под окнами многоэтажного дома обнаружили тела женщины и ее сына 2009 года рождения.
В 09:05 мск в полицию поступило сообщение об обнаружении тел на улице Крылатской. По словам источника «Известий», предварительной версией является семейный конфликт. При вскрытии квартиры были обнаружены следы крови и нож.
Также собеседник рассказал, что отец ребенка проживает на данный момент в ОАЭ.
19 мая в Калининграде женщина и ее семилетняя дочь выпали из окна четвертого этажа. Отмечалось, что сначала мать позвонила в полицию и говорила что-то невнятное. После этого по адресу приехал наряд, но заявительница дверь не открыла. Полиция вызвала спасателей, в это время женщина вместе с девочкой выпали из окна квартиры. Мать погибла в результате случившегося, а ребенок выжил.