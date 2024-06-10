В Москве арестовали студентку за ношение подвески в виде трезубца
Нагатинский суд Москвы назначил семь суток административного ареста студентке за ношение цепочки с кулоном в виде трезубца, признанного нацисткой атрибутикой. Об этом говорится в данных, опубликованных на портале судов общей юрисдикции столицы.
Как следует из документов дела, Виктория Мурмина является студенткой первого курса Института деловой карьеры. В суде она признала вину. В результате ей назначили семь суток административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций»).
В апреле стало известно, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который публично демонстрировал запрещенную в России нацистскую символику. Он сделал на теле татуировку в виде орла со свастикой, похожей на герб фашистской партии Германии времен Второй мировой войны, и демонстрировал ее в общественных местах. Кроме того, мужчина размещал фотографии своей татуировки в социальных сетях. В отношении него возбудили уголовное дело о неоднократной пропаганде нацистской символике (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ).