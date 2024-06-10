Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Сомнолог рассказал о помогающей быстрее уснуть практике
Происшествия
Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино достигло пяти
Армия
В Госдуме назвали F-16 законной целью ВС РФ в случае участия в боевых вылетах
Армия
Ту-95МС и Ту-22М3 пролетели над водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей
Мир
В Швейцарии сообщили о контактах с РФ в связи с конференцией по Украине
Армия
Корабли ВМФ России и ВМС Египта проведут учения
Культура
Богомолов исключил смену названия Театра Романа Виктюка
Экономика
Оверчук заявил о планах РФ и Белоруссии увеличить товарооборот на 50% к 2030 году
Мир
И.о. постпреда РФ назвал итоги выборов в ЕП демонстрацией недовольства избирателей
Мир
Певица Селин Дион призналась в сокрытии своего диагноза на протяжении 17 лет
Мир
Дуда подписал ужесточающий оказание соцподдержки беженцам с Украины закон
Политика
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Мир
В Ереване продолжаются митинги оппозиции с требованием отставки Пашиняна
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении трех БПЛА над регионом
Наука и техника
Импортозамещенный SJ-100 приступил к сертификационным летным испытаниям
Мир
СМИ узнали о планах США заключить сделку с ХАМАС без участия Израиля
Происшествия
Мотоциклист столкнулся с автомобилем на Пролетарском проспекте в Москве

В Москве арестовали студентку за ношение подвески в виде трезубца

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нагатинский суд Москвы назначил семь суток административного ареста студентке за ношение цепочки с кулоном в виде трезубца, признанного нацисткой атрибутикой. Об этом говорится в данных, опубликованных на портале судов общей юрисдикции столицы.

Как следует из документов дела, Виктория Мурмина является студенткой первого курса Института деловой карьеры. В суде она признала вину. В результате ей назначили семь суток административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций»).

«Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм»
Владимир Путин в день 80-летия освобождения Ленинграда напомнил о геноциде в годы войны

В апреле стало известно, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который публично демонстрировал запрещенную в России нацистскую символику. Он сделал на теле татуировку в виде орла со свастикой, похожей на герб фашистской партии Германии времен Второй мировой войны, и демонстрировал ее в общественных местах. Кроме того, мужчина размещал фотографии своей татуировки в социальных сетях. В отношении него возбудили уголовное дело о неоднократной пропаганде нацистской символике (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024