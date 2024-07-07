Музыкальная шкатулка: как едет первенец нового семейства внедорожников из КНР

Когда-то Great Wall Hover H3 стал чуть ли не первым приличным автомобилем из Китая на российском рынке. Теперь этот индекс будет носить родоначальник целого внедорожного семейства марки Haval. H3, хоть и невелик размером, выглядит серьезным внедорожником. Но внешность может быть обманчива. В особенностях новой модели разбирались «Известия».

«Собака» новой породы

H3 в Китае относится к тому же «собачьему» семейству, что и Dargo. На нашем рынке он станет первенцем новой «внедорожной» линейки Pro марки Haval, под такие машины создают отдельные автосалоны. В линейку Pro войдут кроссовер H7, чуть крупнее Dargo, и два внедорожника — утилитарный H5 и флагманский H9 — все брутальные и квадратные. Сам Dargo, несмотря на свою брутальность и квадратность, останется в «городском» семействе City вместе с M6, F7 и «Джолионом». Нелогично, но объяснимо: никто не будет отнимать у дилеров машины и перемещать в новые салоны, которых на первоначальном этапе откроют всего 25.

Габариты Haval H3 4520×1875×1745 мм, колесная база — 2710 мм Фото: Haval

H3 выглядит настоящим внедорожником, чего стоят одни мощные «доспехи» из некрашеного пластика. Однако горб на багажной двери — бутафория, это не место для запаски и не дополнительный отсек, например, для инструмента. Углы въезда и съезда чуть лучше, чем у рядового паркетника. Заявленный клиренс неплох, но двигатель снизу закрыт хлипким пыльником — лучше поставить дополнительную защиту. Под брутальным кузовом — не рама, а та же модульная платформа L.E.M.O.N, что и у Jolion. Вот только в любой версии H3 сзади будет многорычажка.

Что под капотом

Версий у кроссовера две. Базовая — переднеприводная, с полуторалитровым турбомотором и «роботом». Мотор H3 принадлежит к той же серии 4G15, имеющей японские корни, что и мотор «Джолиона». Индекс другой — не K, а M. Характеристики, на первый взгляд, те же — 143 л. с. и 210 Нм, но на пиковые показатели силовой агрегат H3 выходит при более низких оборотах. Прибавки в динамике это не дает: машина тяжелее «Джолиона», а кузов менее обтекаемый.

Заявленный дорожный просвет — 196 мм. Угол въезда 21 градус, съезда — 25 градусов. Двигатель снизу прикрыт пластиковым пыльником Фото: Haval

Полноприводный вариант H3 оснащен мотором того же объема, но серии 4B15, знакомой в России по Haval F7. Это современный силовой агрегат, разработанный китайцами самостоятельно. Тот, что под капотом H3, работает по циклу Миллера, оснащен непосредственным впрыском, системой регулировки высоты подъема клапанов (CVVL) и турбокомпрессором с изменяемой геометрией. Смысл технических ухищрений — экономичность. Обещают, что в среднем Haval H3 расходует 8,3 л на 100 км. Расход сопоставим с F7, но H3, несмотря на меньшие габариты, будет потяжелее: заявленная снаряженная масса полноприводной машины составляет 1780 кг.

Спорт внутри

H3 — чуть крупнее популярного в России Tiggo 7 Pro Max, а в модельном ряду Haval он оказался аккурат между Jolion и Dargo. Зауженная к корме линия остекления создает иллюзию приземистого и вытянутого в длину автомобиля, мощные накладки на колесные арки визуально уменьшают размер колес — у H3 они 18-дюймовые.

Интерьер доступен только в черно-красном варианте с обивкой сидений экокожей. Подушку водительского кресла удлинили, а боковую поддержку спинки сделали более выраженной Фото: Haval

В Китае кроссовер был представлен в легкомысленно зеленом оттенке, у нас, помимо бело-черно-серой расцветки, можно выбрать игривый серо-голубой.

Интерьер и вовсе лишен внедорожной атрибутики вроде ручек на стойках, поручня для переднего пассажира и открытых головок болтов. Исключение — селектор трансмиссии от внедорожника Tank 300, напоминающий конечность робота. В целом стиль, скорее, спортивный: красно-черные кресла с развитой боковой поддержкой, вставки под углепластик.

Премиум и экономия

Базовая комплектация сразу названа Premium и включает полный зимний пакет, комплект подушек безопасности, обитые экокожей сиденья, двухзонный климат-контроль, систему кругового обзора. Топ-версия, которая и была представлена на тест, добавляет ко всему перечисленному большую панорамную крышу, комплекс электронных ассистентов, в числе которых адаптивный круиз-контроль, электропривод пассажирского сиденья. А главное — аудиосистему JVC с 16 динамиками (включая сабвуферы в спинках кресел и багажнике), превращающую машину в музыкальную шкатулку на колесах.

С места до «сотни» полноприводный H3 разгоняется за 9,6 секунды, максимальная скорость — 177 км/ч Фото: Haval

Странно, что при таком размахе у машины нет вентиляции сидений. Кое-где заметна откровенная «экономия на скрепках». Так, макияжные зеркальца оставили без подсветки, задний диван лишен откидного подлокотника, подголовников только два, хотя ремней безопасности — три. В распоряжении задних пассажиров только один воздуховод и только одна USB-розетка. У багажника отсутствуют шторка и крепеж. При всём том автомобиль довольно вместительный, с просторным вторым рядом и приличным багажником.

Работа над ошибками

Зато заметна работа над типичными ошибками китайских машин. У водительского кресла подушка нормальной длины и выраженная боковая поддержка спинки. Диапазоны регулировки руля увеличены. Под центральным дисплеем расположили полоску сенсорных клавиш для управления климат-контролем. Удобно, не надо переключаться между меню автомобиля и Android Auto или Apple Carplay. Также обещают усиленную антикоррозионную защиту.

С задним стеклом H3 явно перемудрили: из-за фальшкороба запаски его сделали очень узким и лишили стеклоочистителя. Говорят, что вся грязь и пыль с него сдувается с помощью хитрого спойлера. В любом случае, в эту «амбразуру» мало что видно, и для маневрирования лучше привыкать пользоваться системой кругового обзора.

При включении спортрежима аудиосистема автоматически добавляет громкость и в спинке сиденья начинает вибрировать динамик. Впрочем, музыке приходится соперничать с довольно громким мотором, раскручивающимся до высоких оборотов. Дело не столько в массе машины, сколько в прошивке «робота». Он то медлит с переключениями вниз, то подолгу зависает на одной ступени. На затяжном подъеме трансмиссия вообще подожгла фрикционы, судя по характерному запаху. На спусках «робот» не хочет тормозить двигателем, наполняя салон громким гулом. Так что надежда на тормоза, к которым кстати, претензий нет.

Средний расход топлива полноприводной версии (177 л. с.) — 8,3 л на 100 км. Расход в городе — 10,8 л, на трассе — 6,8 л Фото: Haval

Тут явно проблема в прошивке, в стандартном режиме «робот» действует вполне логично. При старте в гору с серьезным уклоном не тупит, как у некоторых машин из Китая.

Почему H3 прыгает как мяч даже на мелкой асфальтовой ряби? Проверили давление — благо, на приборной панели есть такая вкладка — и удивились. Колеса оказались накачаны до 2,9–3,0 атмосфер. Выяснилось, что кроссоверы просто спустили с автовоза и выдали журналистам без какой-либо подготовки. Стравили «транспортировочное» давление до рекомендуемых 2,4 атмосферы, и машина поехала совершенно по другому, отмечая дорожные стыки еле заметными шлепками.

«Джип» по-китайски

Настройка подвески напомнила модели Jeep — едет машина мягко, но по дороге не «плавает». Спортивные настройки руля самые адекватные, можно менять усилие на нем отдельно, не включая спортрежим. Не исключено, что, если поменять штатные шины на что-то менее шумное, машина поедет еще лучше.

Машины предлагаются только с 18-дюймовыми колесами Фото:Haval Гарантия на хромированные детали — 2 года или 50 тыс км Фото:Haval Фары светодиодные с автоматическим дальним светом Фото:Haval Фонари — тоже со светодиодными крестами Фото:Haval «Горб» на багажной двери — бутафория, под ним нет ни отсека, ни запаски. Заднее стекло «самоочищающееся» и лишено дворника Фото:Haval Заявленный объем багажника — 493 л , со сложенными спинками — 1298 литров Фото:Haval В подполье — «бутерброд» из сабвуфера и докатки Фото:Haval Динамики есть даже на задней стойке в багажнике Фото:Haval

По крупным булыжникам можно мчать: колеса громко отстукивают неровности, но кузов плывет ровно, почти не раскачиваясь. Лишь на крупных неровностях подвески то и дело замыкаются на отбой — чудес не бывает, ходы у них легковые. На бездорожье чувствуется, что H3 устроен бесхитростно, как и большинство кроссоверов: задние колеса подключаются многодисковой муфтой, в данном случае Haldex пятого поколения. Диагональное вывешивание дается H3 только во внедорожных режимах, где назад приходит больше тяги и тормоза активнее прикусывают буксующие колеса.

Цена успеха

Это вполне типичный кроссовер из Китая. Цена — от 2,6 млн за базовую переднеприводную комплектацию и чуть больше 3 млн за полноприводный вариант с более мощным мотором. Выделяет новый кроссовер марки Haval из множества других аналогичных машин пока не примелькавшийся дизайн.

Руль оснащен подогревом, а диапазоны его регулировки увеличены Фото:Haval Селектор трансмиссии позаимствован у внедорожника Tank 300. Шайба справа переключает ездовые режимы Фото:Haval Приборный дисплей имеет антибликовое покрытие Фото:Haval Большая панорамная крыша доступна во второй комплектации Фото:Haval Под дисплеем «горячие» клавиши климат-контроля. Мультимедия поддерживает Android Auto и Apple Carplay Фото:Haval Система кругового обзора снабжена функцией «прозрачный капот» Фото:Haval Задний ряд просторный, но без откидного подлокотника и центрального подголовника Фото:Haval В распоряжении задних пассажиров один воздуховод, одна розетка и две кнопки подогрева сидений Фото:Haval У топовой аудиосистема целых 16 динамиков Фото:Haval

H3, хотя и выглядит серьезным внедорожником, остается «горожанином на стиле». Защитные пластиковые доспехи и минимум хрома актуальны и в городских условиях. На возникшие к машине вопросы несложно найти ответы — перепрошить трансмиссию, заменить шины на более «породистые» и добавить пластиковую защиту.